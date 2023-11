Medio Oriente: “Bloomberg”, Usa e Ue discutono schieramento forza di pace a Gaza (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una delle opzioni valutate dai funzionari statunitensi ed europei comporterebbe un rafforzamento del mandato dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per il monitoraggio della tregua, istituita nel 1949 per sostenere l’attuazione degli accordi di armistizio tra gli arabi palestinesi e Israele dopo la guerra scoppiata nel 1948, in seguito alla creazione dello Stato ebraico. Secondo le fonti citate da “Bloomberg”, missioni di pace già avviate dall’Onu in altre aree del Globo potrebbero essere usate come modello, a cominciare dalla missione Onu ad Haiti, guidata da soldati keniani. Un altro modello potrebbe essere la forza inviata dal Consiglio di Sicurezza Onu in Somalia per combattere il gruppo militante islamico Al-Shabaab. (segue) (Was)