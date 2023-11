Medio Oriente: “Bloomberg”, Usa e Ue discutono schieramento forza di pace a Gaza (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le discussioni preliminari in merito all’organizzazione di una missione di pace costituirebbero almeno in parte una risposta ai crescenti appelli internazionali per una tregua nell'offensiva di Israele contro Hamas, che ha causato la morte di più di 11mila persone a Gaza. Proprio per inviare un messaggio a Israele, il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha approvato mercoledì una risoluzione che chiede pause umanitarie nei combattimenti. Gli Stati Uniti non hanno usato il loro potere di veto per bloccare la misura: una rara deviazione dalla politica di sostegno incondizionato di Washington nei confronti di Israele. (Was)