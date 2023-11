Kazakhstan-Italia: settimana della cucina italiana tra turismo e design

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “A tavola con la cucina italiana: il benessere con gusto”. Questo il titolo della Settimana della cucina italiana nel Mondo 2023, nell’ambito della quale l’ambasciata d’Italia in Kazakhstan ha organizzato dal 13 novembre vari momenti conviviali e promozionali, in collaborazione con GoodProject, una piattaforma di dieci ristoranti fra i più quotati del Paese, e insieme alla chef stellata Chiara Pavan, che ha consentito di collegare le iniziative della Settimana al talento femminile, tema-chiave alla base di tutto il programma 2023 promosso dall’ambasciata d’Italia. Seguendo la linea sintetizzata dal ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale Antonio Tajani, secondo il quale “i nostri prodotti di qualità sono uno strumento fondamentale per la crescita economica, per la promozione del nostro modello non solo alimentare ma anche culturale”, l’ambasciata ha collegato le iniziative proposte a due vettori promozionali: turismo e design. Fra gli eventi, una cena intitolata "Post the night! L’Italia vola, vola in Italia", centrata sul nesso cucina-cultura-turismo, triade vincente di un’Italia che piace sempre più in Asia centrale. L’Italia in Kazakhstan, ma anche i kazaki in Italia: blogger, influencer e giornalisti hanno postato centinaia di immagini, video, commenti dedicati alla serata e alla cucina italiana. In palio, per i due post con il maggior numero di like, due viaggi in Italia offerti dalla compagnia aerea Neos, a conoscere i patrimoni italiani dell’Unesco e la cucina italiana candidata a patrimonio dell’Unesco. (segue) (Com)