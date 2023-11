Kazakhstan-Italia: settimana della cucina italiana tra turismo e design (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Cucina & design", invece, è il nesso proposto per un altro evento conviviale, realizzato all’interno dello show room di Poliform, prestigiosa ditta italiana di mobili d’arredo, nel cuore della capitale kazaka. Per una sera, l’intero spazio espositivo diventa teatro di una promozione integrata del nostro Paese centrata sulla eccellenza degli ingredienti ma anche dei materiali che caratterizza, al tempo stesso, l’Italia culinaria e quella manifatturiera; sulla creatività, espressa nelle ricette di Chiara Pavan, preparate nella cucina dello show room, come nelle linee eleganti e sobrie dei mobili realizzati dai designer di Poliform; sul benessere, declinato nella duplice espressione di gusto, ma anche di stile e qualità assoluta. “Volevamo coinvolgere il pubblico kazako e fargli vivere una esperienza unica di gusto e benessere”, ha detto l’ambasciatore Marco Alberti. “Questo in fondo è il senso della Settimana della cucina italiana. Appassionare, coinvolgere, fidelizzare, posizionare. Ci siamo serviti di due driver potenti, turismo e design, che si sposano bene con la narrativa di qualità che caratterizza l’Italia nel mondo. Il Made in Italy non è solo un prodotto, ma un modo di essere, anzi di 'ben-essere', che genera valore differenziale per l’Italia. La cucina italiana non è solo ricette, ma - a breve - ci auguriamo sia anche patrimonio culturale immateriale Unesco”, ha dichiarato l'ambasciatore. (Com)