Sudan: Cina invoca cessate il fuoco immediato, bene mediazione Unione africana

- La Cina invoca un immediato cessate il fuoco in Sudan e appoggia la partecipazione dell'Unione africana e dell'Autorità intergovernativa per lo sviluppo (formata dai Paesi del Corno d'Africa) agli sforzi di mediazione tra l'esercito regolare e le Forze di supporto rapido (Rsf). Lo ha detto il vice rappresentante permanente della Cina alle Nazioni Unite, Dai Bing, durante una riunione del Consiglio di sicurezza. "Ripristinare la pace e la stabilità in Sudan è l'aspirazione comune del suo popolo e della comunità internazionale in generale. La Cina auspica sinceramente che le parti mettano al primo posto gli interessi della nazione e del popolo, raggiungano un cessate il fuoco immediato, ristabiliscano l'ordine e lavorino insieme per tutelare la sovranità e l'integrità territoriale del Sudan", ha detto Dai. Il delegato cinese ha espresso particolare preoccupazione per il deterioramento della situazione umanitaria nel Paese nordafricano, rinnovando sostegno agli sforzi compiuti dalle Nazioni Unite per migliorare la condizione della popolazione. (segue) (Cip)