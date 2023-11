Sudan: Cina invoca cessate il fuoco immediato, bene mediazione Unione africana (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le Forze armate sudanesi (Saf) hanno accettato il mese scorso l'invito dell'Arabia Saudita e degli Stati Uniti a riprendere i colloqui con le Forze di supporto rapido (Rsf) a Gedda, in Arabia Saudita. "Abbiamo accettato l'invito a tornare a Gedda per completare quanto concordato in precedenza, ovvero la piena attuazione della Dichiarazione di Gedda per facilitare le operazioni umanitarie e il ritorno della nostra gente alla vita normale", ha dichiarato l'esercito in una nota. Le Saf hanno detto di aver accolto con favore l'invito di Riad e Washington, che promuovono il dialogo fra le due fazioni dell'esercito sudanese in guerra dallo scorso 15 aprile, "nella convinzione che i negoziati siano uno dei mezzi per porre fine al conflitto". Hanno tuttavia precisato che la ripresa dei negoziati "non significa la fine della guerra la fine della battaglia nazionale per la dignità, poiché sconfiggere le milizie ribelli e schiacciarle è l'obiettivo del popolo sudanese e delle Forze armate sudanesi". Alle Rsf è del resto rivolta l'accusa di non aver rispettato le condizioni precedentemente negoziate ("ci auguriamo che i ribelli questa volta rispettino quanto concordato in precedenza"), sebbene il cessate il fuoco non sia stato rispettato da entrambe le parti in conflitto. (Cip)