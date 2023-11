Indo-Pacifico: breve incontro tra leader Usa, Giappone e Corea del Sud a margine del vertice Apec

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden, il presidente della Cora del Sud Yoon Suk Yeol e il primo ministro Fumio Kishida si sono incontrati brevemente ieri a margine del summit della Cooperazione economica Asia-Pacifico (Apec) in corso a San Francisco, in California. Lo ha reso noto l’ufficio del presidente coreano, secondo cui il breve incontro è stato seguito da una foto di gruppo, ma i tre leader non hanno rilasciato dichiarazioni. L’incontro giungere tre mesi dopo il vertice dei tre leader a Camp David, che ha dato impulso al rafforzamento della cooperazione trilaterale negli ambiti economico e della sicurezza.(Git)