Medio Oriente: Blinken sente il ministro israeliano Gantz

22 luglio 2021

- Il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, ha avuto un colloquio telefonico con Benny Gantz, ex ministro della Difesa e membro del Gabinetto di guerra israeliano. Lo ha riferito tramite una nota il dipartimento di Stato Usa, secondo cui i due funzionari hanno discusso degli sforzi per potenziare e accelerare il transito dell’assistenza umanitaria essenziale nella Striscia di Gaza. Il segretario e il ministro hanno anche discusso degli sforzi in corso per evitare un allargamento regionale del conflitto tra Israele e Hamas, e per garantire il rilascio degli ostaggi detenuti a Gaza, inclusi cittadini statunitensi. Blinken ha sottolineato l'urgente necessità di misure positive per ridurre le tensioni in Cisgiordania, compreso il confronto con l'aumento dei livelli di violenza estremista dei coloni israeliani. Blinken ha ribadito che gli Stati Uniti restano impegnati a promuovere una soluzione a due Stati.(Was)