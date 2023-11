Medio Oriente: Blinken sente l’omologo giordano Safadi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, ha avuto un colloquio telefonico con il ministro degli Esteri della Giordania, Ayman Safadi. Lo ha riferito tramite una nota il dipartimento di Stato Usa, secondo cui Blinken ha espresso profonda preoccupazione per il personale medico giordano ferito in un ospedale da campo giordano mentre forniva cure mediche essenziali a Gaza. Il segretario ha ribadito che civili e personale medico negli ospedali devono essere protetti. Blinken ha nuovamente espresso la gratitudine degli Stati Uniti a re Abdullah II, al governo e al popolo della Giordania per il loro continuo invio di forniture umanitarie essenziali al popolo palestinese. Il segretario ha sottolineato l'impegno degli Stati Uniti nel raggiungere una pace duratura attraverso la creazione di uno Stato palestinese come parte di una soluzione a due Stati.(Was)