Usa-Papua Nuova Guinea: Blinken incontra primo ministro Marape

- Il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, ha incontrato il primo ministro di Papua Nuova Guinea, James Marape, a margine del vertice della Cooperazione economica Asia-Pacifico in corso a San Francisco. Lo riferisce tramite una nota il dipartimento di Stato, secondo cui i due interlocutori hanno enfatizzato l'importanza delle relazioni tra gli Stati Uniti e la Papua Nuova Guinea per la sicurezza e la prosperità nella regione del Pacifico. Il segretario e il primo ministro hanno anche sottolineato che la cooperazione bilaterale è essenziale per promuovere la stabilità regionale e una crescita economica equa e sostenibile.(Was)