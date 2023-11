Imprese: Borean (Generali), confermata resilienza del Gruppo in contesto complesso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ai nove mesi Generali “ha continuato a crescere in maniera profittevole, grazie al forte aumento del risultato operativo e dell’utile netto, nonostante il maggiore impatto delle catastrofi naturali, confermando la propria resilienza in un contesto che rimane complesso dal punto di vista macroeconomico e geopolitico”. Lo comunica il Group Cfo di Generali, Cristiano Borean, commentando i risultati dei primi nove mesi dell’anno. “In linea con la nostra strategia, proseguiamo l’impegno sull’eccellenza tecnica nel segmento Danni, mentre nel segmento Vita continueremo a sviluppare le linee di business più profittevoli. Grazie al modello di business diversificato e alla solida posizione di capitale, Generali è pienamente in linea per raggiungere con successo tutti gli obiettivi della strategia ‘Lifetime Partner 24: Driving Growth” conclude. (Rem)