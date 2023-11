Usa-Filippine: firmato accordo per la cooperazione sul nucleare civile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I governi di Stati Uniti e Filippine hanno firmato ieri un accordo di cooperazione nel comparto del nucleare civile, comunemente noto come "Accordo 123". La firma dell’accordo è avvenuta alla presenza del presidente Ferdinand Marcos Jr. e del segretario di Stato Usa, Antony Blinken, a margine del vertice della Cooperazione economica Asia-Pacifico (Apec) a San Francisco. Una volta in vigore, l'accordo faciliterà e potenzierà la cooperazione bilaterale per assicurare l'utilizzo sicuro dell'energia nucleare. La firma dell’accordo segna la conclusione del processo negoziale avviato dalla vicepresidente degli Stati Uniti Kamala Harris in occasione del viaggio ufficiale nelle Filippine del novembre 2022. L’accordo stabilisce un quadro completo per la cooperazione nucleare pacifica tra le Filippine e gli Stati Uniti, basato su un impegno reciproco per la non proliferazione. L’accordo rappresenta un prerequisito per il trasferimento di attrezzature e materiali nucleari per scopi pacifici dagli Stati Uniti a Paesi terzi, e stabilisce criteri di non proliferazione che entrambi i governi devono rispettare, inclusi standard specifici per le risorse utilizzate e limitazioni all'arricchimento del materiale fissile, al riprocessamento e al trasferimento di elementi specifici senza il consenso dell'altra parte. (segue) (Was)