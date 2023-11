Imprese: Generali, utile netto in crescita del 29,6 per cento nei primi nove mesi del 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Generali ha chiuso i primi nove mesi dell’anno con premi lordi in aumento a 60,5 miliardi di euro (+4,7 per cento), grazie al forte sviluppo del Danni (+11,4 per cento). La raccolta netta Vita interamente concentrata nelle linee unit-linked e puro rischio e malattia, coerentemente con la strategia del Gruppo. Risultato operativo in continua crescita a 5,1 miliardi di euro (+16,7 per cento), grazie al contributo del segmento Danni, nonostante il maggiore impatto da catastrofi naturali. Il Combined Ratio in miglioramento a 94,3 per cento (-3,1 p.p.). Solida la performance del segmento Vita; eccellente il New Business Margin a 5,74 per cento (+0,04 p.p.). L'Utile netto normalizzato in ulteriore aumento a 2.979 milioni di euro (+29,6 per cento). La posizione di capitale solida, con Solvency Ratio a 224 per cento (221 per cento FY 2022). (Rem)