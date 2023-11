Germania-Turchia: Erdogan oggi a Berlino, incontri con Steinmeier e Scholz

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Turchia, Recep Tayyip Erdogan, sarà oggi in visita a Berlino per un colloquio con il capo dello Stato tedesco Frank-Walter Steinmeier e una cena di lavoro con il cancelliere Olaf Scholz. Secondo quanto comunicato dal governo federale, Scholz ed Erdogan discuteranno della “intera gamma di temi politici”. La visita del presidente turco a Berlino è accompagnata da un coro di critiche per le sue recenti dichiarazioni su Israele e il movimento islamista palestinese Hamas. Diverse voci si sono levate in Germania da maggioranza, opposizione, comunità ebraica, turca e curda per chiedere l’annullamento del viaggio. Lo stesso Scholz ha definito “assurde” le accuse di Erdogan contro Israele e ha di fatto respinto la sua definizione di Hamas quale movimento di “combattenti per la libertà”. (Geb)