Emirati: il Global Media Congress si conclude dopo tre giorni di discussioni

- Nell'ultima giornata del Global Media Congress (Gmc) 2023, tenuto ad Abu Dhabi dal 14 al 16 novembre, partecipanti e relatori hanno riflettuto su una serie di temi a proposito dell'attuale panorama dei media e delle sue tendenze future. Non solo ha battuto il proprio record in termini di numero di partecipanti, relatori e aziende, quest'anno l'evento ha offerto ancora più prospettive diverse, idee creative e spirito di collaborazione, tutti convergenti per ridefinire il ruolo dei media in una società globale in continua evoluzione. La seconda edizione del Global Media Congress ha registrato un incremento del 76,48 per cento del numero dei partecipanti, con 23.924 visitatori rispetto ai 13.556 dell'anno scorso. Anche i paesi partecipanti sono aumentati: rappresentanti di 172 paesi hanno partecipato al congresso, di cui 31 nuovi paesi rispetto al 2022. Infine, il Gmc ha attirato 160 relatori complessivi provenienti da 18 paesi diversi. Sotto il patrocinio di Mansour bin Zayed Al Nahyan, vice presidente, vice primo ministro e presidente della Corte presidenziale degli Emirati Arabi Uniti, la giornata è stata caratterizzata da una serie di avvincenti discussioni, approfondite tavole rotonde e interviste esclusive che hanno contribuito alla narrazione generale del congresso, che mira a promuovere l'innovazione e la crescita del business nel panorama globale dei media. (segue) (Res)