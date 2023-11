Emirati: il Global Media Congress si conclude dopo tre giorni di discussioni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mohammed Jalal al Rayssi, direttore generale dell'agenzia di stampa emiratina "Wam", e presidente del Comitato organizzativo del Global Media Congress, ha dichiarato: "Ancora una volta, il Global Media Congress ha riunito leader, esperti e dirigenti di rinomate istituzioni mediatiche di tutto il mondo per plasmare con successo il futuro dell'industria mediatica globale. Grazie agli sforzi coordinati e allo scambio produttivo di idee innovative e soluzioni tecnologiche all'avanguardia, abbiamo ulteriormente consolidato la posizione degli Emirati come hub globale chiave per l'avanzamento del futuro dell'industria dei media, ponendo le basi per la sua crescita produttiva al servizio delle economie e delle società mondiali". Il terzo giorno del congresso ha dato particolare risalto ai temi della tolleranza e dell'armonia comunitaria, dello sport e dei media, e dell'impatto della tecnologia sulle diverse piattaforme mediatiche. (segue) (Res)