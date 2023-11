Emirati: il Global Media Congress si conclude dopo tre giorni di discussioni (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Humaid Matar al Dhaheri, managing director e amministratore delegato e di Adnec Group, ha dichiarato: "Mentre si conclude questa edizione del Global Media Congress al centro Adnec, esprimo la mia profonda gratitudine ai numerosi ed eccellenti partecipanti che si sono uniti a noi da tutto il mondo per il loro entusiasmo e i loro preziosi contributi. Desidero inoltre ringraziare le autorità degli Emirati per la loro visione e il loro incrollabile sostegno a questo evento di portata globale. In linea con l'impegno di Adnec Group nel promuovere la diversificazione economica di Abu Dhabi attraverso l'ampliamento delle opportunità commerciali e turistiche, ci auguriamo di ripetere l'eccezionale successo di questo congresso nelle sue edizioni future". (segue) (Res)