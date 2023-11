Emirati: il Global Media Congress si conclude dopo tre giorni di discussioni (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tra i protocolli d'intesa siglati nel corso dell'evento, due sono stati stipulati nella giornata conclusiva: il primo tra la New Media Academy e Core 42; il secondo tra l'Associazione dei giornalisti degli Emirati e l'American University in the Emirates. Il concorso di NexTech per le startup ha dimostrato ancora una volta l'attenzione del Global Media Congress nel valorizzare il potenziale dei nuovi talenti nel settore dei media. Importanti a questo proposito sono stati anche Education Stage e Co- Production Majlis, due novità di questa edizione, insieme al ritorno di Innovation Stage, NexTech e Future Media Labs, in cui si è discusso dell'istruzione dei media e dell'intelligenza artificiale come fattori chiave dell'evoluzione futura del settore. Inoltre, si prevede che le discussioni di alto livello tenute nei Future Media Labs porteranno alla creazione di un nuovo Libro bianco sul futuro del settore. Grazie a queste iniziative, il Global Media Congress 2023 ha confermato il suo status di forum essenziale per le leadership di pensiero e le nuove partnership. (Res)