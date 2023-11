© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In questo senso, la presidente Krasniqi ha auspicato il sostegno dell'Italia anche nei contatti a livello parlamentare con gli altri Paesi membri dell'Ue e ha convenuto sull'opportunità di proseguire gli sforzi e il dialogo per superare lo stallo riguardante la creazione di un'associazione di municipalità serbe in Kosovo. Si è anche ricordato il percorso intrapreso in linea con le decisioni dell'Onu, del Piano Ahtisaari e della dichiarazione di indipendenza della Repubblica del Kosovo sulla quale si è anche espressa, seppur con parere non vincolante, la Corte di giustizia dell'Ue. Terzi e Krasniqi hanno infine convenuto sull'importanza del rapporto dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, atteso per la fine dell'anno a seguito della fact-finding mission in Kosovo di inizio novembre. (Com)