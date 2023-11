© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Durante il collegamento erano presenti il capo di Stato maggiore della Difesa, ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone, i capi di Stato maggiore delle Forze Armate, il comandante generale dell’Arma dei Carabinieri, il segretario generale e direttore nazionale degli Armamenti e il comandante generale della Guardia di Finanza. Nel corso dell’incontro il comandante del Covi, generale di Corpo d’Armata Francesco Paolo Figliuolo, ha illustrato la situazione delle diverse missioni con mandato Nato, Unione europea, Onu e missioni bilaterali dove sono impegnati i militari italiani per il contrasto del terrorismo, per ridurre le tensioni tra gruppi armati e per fungere da deterrenza nei confronti di ogni potenziale minaccia. Il ministro ha avuto un colloquio anche con i Comandanti dei contingenti in Albania, Bosnia-Erzegovina, Bulgaria, Egitto, Emirati Arabi Uniti, Gibuti, Iraq, Kosovo, Kuwait, Libano, Libia, Lituania, Lettonia, Niger, Polonia, Slovacchia, Somalia, Ungheria, e con i comandanti delle navi: “Grecale” (Mar Mediterraneo), “Libeccio” (Mar Mediterraneo), “Marceglia” (Mar Mediterraneo), “San Giusto” (Mar Mediterraneo), “Stromboli” (Mar Mediterraneo), “De La Penne” (Oceano Indiano), “Foscari” (Golfo di Guinea). (segue) (Com)