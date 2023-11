Kosovo: Demostat, cittadini serbi perdono fiducia in istituzioni di Belgrado

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tra i cittadini serbi che vivono nel nord del Kosovo si registra un netto calo di fiducia nelle istituzioni di Belgrado, a fronte invece di un alto credito per la missione a guida Nato (Kfor) in Kosovo e nella Chiesa ortodossa serba (Spc). Lo riporta un'analisi condotta dal centro di ricerca belgradese Demostat, dopo il conflitto a fuoco di Banjska del 24 settembre in cui sono rimasti uccisi un poliziotto del Kosovo e tre cittadini serbi. L'indagine, oltre a rilevare la fiducia dei serbi kosovari nella Kfor, la quale "può garantire sicurezza, soprattutto in termini di protezione dalla repressione di Pristina", e nella Chiesa ortodossa, ha evidenziato la paura degli stessi verso i rappresentanti del gruppo politico rappresentativo dei serbi del Kosovo (Lista serba). Ancora, secondo l'analisi, i serbi del Kosovo sono pronti "alla resistenza armata contro Pristina, al fine di proteggere la loro sicurezza personale, difendere le loro vite e le loro case". (Seb)