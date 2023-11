Serbia-Kosovo: Procura della Bosnia Erzegovina non avvia indagini su Radoicic (Lista serba)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Procura della Bosnia Erzegovina ha deciso di non avviare un'indagine sull'ex vicepresidente del partito Lista serba (gruppo politico rappresentativo dei serbi del Kosovo) Milan Radoicic. Quest'ultimo era stato accusato dalla Procura serba di Belgrado di aver acquistato nella città di Tuzla le armi, le munizioni e gli esplosivi utilizzati nello scontro a fuoco del 24 settembre a Banjska, in Kosovo. "Alla Procura della Bosnia Erzegovina non abbiamo ricevuto alcun rapporto dalle agenzie di polizia su un atto criminale commesso e sugli autori del reato. Non abbiamo ricevuto alcuna informazione dalle istituzioni dei Paesi vicini, quindi non c'è l'ordine di condurre un'indagine", ha riferito il portavoce della Procura di Sarajevo, Boris Grubesic, ripreso dall'emittente "Radio Free Europe". La procura serba aveva accusato Radoicic di essersi procurato armi, munizioni e ordigni esplosivi dalla città bosniaca di Tuzla per poi nasconderli in edifici abbandonati e boschi nel territorio del Kosovo dal gennaio 2023 al 24 settembre. L'ex vicepresidente della Lista serba è accusato inoltre di essere il capofila del gruppo che ha provocato il conflitto a fuoco del 24 settembre e che ha portato alla morte di un agente di polizia kosovaro e tre cittadini serbi. (Seb)