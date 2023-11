Roma: Ciampino ricorda Paola Sarro neuropsichiatra morta in incidente aereo in Kosovo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel giorno dell'anniversario della sua scomparsa, la Città di Ciampino ricorda Paola Sarro, neuropsichiatra infantile e nostra concittadina. Paola era insieme a 24 volontari su un aereo dell'Onu precipitato a Pristina, in Kosovo, dove era diretta in missione umanitaria. "La sua figura ed il suo esempio non sono stati dimenticati da Ciampino, che ha intitolato il plesso di viale Kennedy del Circolo Didattico alla sua memoria, per ricordare 'il grande valore della solidarietà e l'impegno civile di persone come lei che, lontano da clamori mediatici, dedicano le loro energie agli altri'". Parlare di Paola "ci tocca nel profondo dei sentimenti. Una vita purtroppo stroncata 24 anni fa, quando decise di intraprendere un viaggio, il 'suo' viaggio, verso la solidarietà ed il volontariato, ma quel tragico destino, interruppe il suo sogno, quello di mettersi sempre al servizio ed al fianco degli altri. Nonostante la sua scomparsa, resterà sempre nei nostri cuori, in un vivo, esemplare ed indelebile ricordo del suo grande cuore, dei suoi grandi valori, dei suoi grandi ideali e della sua grande solidarietà verso il volontariato", ha ricordato in una nota l'Assessore alla Pubblica Istruzione Roberto Mantua di Ciampino che lo scorso venerdì ha preso parte a Pontecorvo, paese d'origine di Paola Sarro, alle celebrazioni della XX edizione Premio Nazionale di Solidarietà Paola Sarro, assegnato ogni anno a personalità che si sono distinte in opere di solidarietà. (Com)