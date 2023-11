Kosovo: Settimana della cucina italiana tra gusto e benessere (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non mancherà lo spazio per un approfondimento sul tema della Rassegna, attraverso un workshop dedicato alla valorizzazione della dieta mediterranea, ospitato in ambasciata e tenuto dalla docente Ombretta Carnevali (scienze e cultura dell’alimentazione) del “Tor Carbone – Alessandro Narducci”, rivolto a nutrizionisti e operatori del settore benessere. “Col tema di quest’anno si è voluto porre l’enfasi sulla relazione alimentazione-benessere e su quella sintesi mirabile di esperienze, metodi e competenze che ispirano i principi del modello alimentare mediterraneo. Uno stile di vita che, nei secoli, ha plasmato i territori, gestendone al meglio le risorse con l’utilizzo di tecniche più adatte al clima e al territorio e ottenendo prodotti di grande qualità, internazionalmente apprezzati. Ai benefici per l’ambiente, si aggiungono quelli ben noti sulla salute. Non è casuale che l’Italia sia da anni ai primi posti delle statistiche mondiali per aspettativa di vita e livello medio di salute della popolazione, specie nella riduzione dei rischi da patologie cardiovascolari. Inoltre, la potenza del Made in Italy del cibo nel mondo che celebriamo non risiede nei soli numeri aggregati che, anche nel 2022, hanno segnato un nuovo formidabile primato, con un valore di 60,7 miliardi di euro di export. La ricetta di tale successo risiede anche in un modello industriale centrato sulla qualità, dove tradizioni e territori si fondono con innovazione, ricerca, cultura e design”, spiega l’ambasciatore Antonello De Riu. “Grazie al forte legame tra eccellenze agroalimentari e territori di origine, l’industria agroalimentare svolge un ruolo cruciale anche in chiave di attrazione turistica, dunque di opportunità professionali per un Paese giovane e aperto come il Kosovo. Per conseguire questi obiettivi, bisogna puntare su programmi scolastici strutturati sulle specifiche competenze richieste dal mondo dell’enogastronomia e dell’ospitalità alberghiera, capaci di offrire istruzione teorica e formazione pratica attraverso laboratori, stage e training in aziende partner, così da trasformare le scuole in un punto di riferimento per la professionalizzazione dei giovani con il contesto produttivo locale. Attraverso la presenza di uno dei più importanti istituti alberghieri nazionali qui a Pristina, il Tor Carbone – Alessandro Narducci, intendiamo indicare un modello formativo incentrato sulle competenze e sugli standard italiani per accrescere in modo significativo la qualità della forza lavoro in una Paese come il Kosovo, che ambisce a diventare una destinazione emergente sfruttando il suo ricco patrimonio naturale e culturale”, aggiunge l’ambasciatore De Riu. Per il secondo anno consecutivo, durante tutta la “Settimana” alcuni selezionati ristoranti di Pristina offriranno degli speciali menu di cucina italiana al prezzo calmierato di 10 euro. Trattasi di “Bagolina”, “Bruni”, “Da Michele”, “Delish”, “Extra Fish Pejton”, “Il Gusto”, “Jana Napoletana”, “La Napoletana”, “Perla”, “Ponte Vecchio”, “Sette”, “The White Three”, “Tutto Vino”. (Com)