Serbia: ambasciatore russo, spostando monumento militari a Pristina si cambia la giustizia storica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo spostamento del monumento eretto in onore dei militari serbi uccisi nelle guerre dal 1912 al 1918 che si trovava nel cimitero ortodosso di Pristina, in Kosovo, rientra nella politica dell'Occidente volta a cambiare la giustizia storica. Lo ha dichiarato l'ambasciatore della Russia in Serbia, Aleksandar Bocan-Harchenko, il quale ha aggiunto che la situazione è aggravata dalla reazione dei diplomatici francese e tedesco, che invece di scusarsi e riportare il monumento al suo posto originale, "insistono nel dire che hanno ragione". Lo riporta la stampa di Belgrado. "Il disprezzo di Berlino e Parigi per il grande sacrificio che i soldati serbi fecero sull'altare della vittoria dei Paesi dell'Intesa durante la prima guerra mondiale, conferma inequivocabilmente l'eterno atteggiamento serbofobico dell'Occidente", ha sottolineato l'ambasciatore su Telegram. Due giorni fa nel cimitero di Pristina al posto della targa commemorativa del 1984 messa vicina alla croce, sulla quale era scritto "Qui giacciono i resti dei soldati serbi morti nelle guerre del 1912-18" è stata posta una targa in marmo nero con la scritta "Ai soldati francesi caduti in Kosovo".(Seb)