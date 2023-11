Medio Oriente: militari israeliani entrano nell'ospedale Al Shifa, colloqui per rilascio ostaggi (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul piano diplomatico, oltre alle trattative per la liberazione degli ostaggi, si susseguono dichiarazioni relative allo scenario post bellico. In un’interrogazione a risposta immediata alla Camera, il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Antonio Tajani, ha detto che un “chiaro sostegno all’Autorità nazionale palestinese quale unico legittimo rappresentante è la pietra angolare del nostro approccio” in Medio Oriente. “Il governo ha continuato a tessere una fitta rete di contatti con i Paesi alleati e con i partner regionali per favorire un’azione diplomatica coordinata ed è fermamente impegnato per la liberazione degli ostaggi senza condizioni”, ha aggiunto. Il titolare della Farnesina ha sottolineato l’importanza di “mantenere contatti con i Paesi arabi per garantire un flusso costante di aiuti, ma anche per preservare la prospettiva politica”. Ricordando le “proposte operative” presentate insieme a Francia e Germania, Tajani ha chiarito: “I terroristi di Hamas non dovranno più controllare Gaza. Dobbiamo avanzare nella riflessione sul giorno dopo e assicurare una prospettiva politica credibile al popolo palestinese, insieme alla sicurezza di Israele”. Il ministro ha poi aggiunto che l’Italia è in prima linea per una soluzione che prevede una missione come Unmik in Kosovo. “Potrebbe trattarsi di un’amministrazione transitoria per preparare il ritorno dell’Anp alla guida di Gaza. Vanno create le condizioni per la ripresa del dialogo politico verso la soluzione dei due Stati”, ha aggiunto, chiarendo che “il governo continuerà a impegnarsi al massimo per favorire una soluzione equa e rispettosa”. (segue) (Res)