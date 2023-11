Medio Oriente: Blinken sente omologo egiziano, focus su Gaza e aiuti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, ha avuto un colloquio telefonico con l’omologo egiziano, Sameh Shoukry, per discutere gli ultimi sviluppi nella Striscia di Gaza, nel quadro della guerra tra Israele e il movimento islamista palestinese di Hamas. Particolare attenzione, riferisce una nota, è stata dedicata alla necessità di garantire la consegna di aiuti umanitari alla popolazione civile. Il capo della diplomazia statunitense ha ringraziato le autorità del Cairo per aver facilitato la fuga di cittadini Usa e stranieri dalla Striscia, attraverso il valico di Rafah. Blinken ha anche elogiato la leadership mostrata dall’Egitto nelle trattative per il rilascio degli ostaggi catturati da Hamas. Il segretario Usa ha anche ribadito la necessità di misure concrete per minimizzare i danni alla popolazione civile nel quadro del conflitto, sottolineando che gli Stati Uniti si oppongono al ricollocamento forzato dei palestinesi fuori da Gaza. (Was)