Giappone-Cina: Kishida ha incontrato Xi a margine del vertice Apec

- Il primo ministro del Giappone, Fumio Kishida, ha incontrato il presidente cinese Xi Jinping a margine del vertice della cooperazione economica Asia-Pacifico (Apec) in corso a San Francisco, in California. Durante l’incontro – il primo tra i due leader asiatici da un anno a questa parte – Kishida ha tentato di imprimere una svolta alle relazioni complicate da questioni difficili, non ultimo il processo di scarico dell’acqua decontaminata di Fukushima nell’oceano Pacifico, intrapreso da Tokyo lo scorso agosto e duramente criticato dalla prima potenza asiatica. “Come vicini e importanti Paesi che svolgono un ruolo guida nella regione e nell’ambito della comunità internazionale, Giappone e Cina hanno la responsabilità di coesistere e prosperare, e di contribuire alla pace e alla prosperità mondiali”, ha dichiarato il premier giapponese all’inizio dell’incontro, che si è svolto in un albergo della città californiana ed è durato poco più di un’ora. (segue) (Git)