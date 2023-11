Giappone-Cina: Kishida ha incontrato Xi a margine del vertice Apec (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Kishida ha ricordato l’ultimo incontro con Xi svoltosi lo scorso anno in Thailandia, durante il quale i leader dei due Paesi si erano già impegnati a perseguire relazioni bilaterali costruttive e stabili. “Vorrei unissimo le forze per giungere a un futuro più radioso per le relazioni sino-giapponesi a beneficio della prossima generazione”, ha detto Kishida. Xi si è detto felice della possibilità di confrontarsi con il premier giapponese, e ha aggiunto che per i rispettivi popoli la giusta direzione è quella “della coesistenza pacifica, dell’amicizia di generazione in generazione, della cooperazione reciprocamente vantaggiosa e dello sviluppo comune”. Xi ha aggiunto che entrambi i Paesi dovrebbero “riconfermare l'assetto di una relazione strategia e mutualmente vantaggiosa, e darle nuovi connotati”. Il presidente cinese ha fatto riferimento così al concetto di “relazioni reciprocamente vantaggiose basate su comuni interessi strategici”, che costituisce il più recente indirizzo delle relazioni bilaterali, e che venne introdotto in occasione della visita ufficiale in Cina dell’allora primo ministro giapponese Shinzo Abe, nel 2006. (segue) (Git)