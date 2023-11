Giappone-Cina: Kishida ha incontrato Xi a margine del vertice Apec (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Negli anni, le due maggiori potenze asiatiche hanno faticato a tenere in vita tale visione, spesso imputandosi a vicenda la responsabilità del deterioramento delle relazioni bilaterali. All'inizio di quest'anno, il ministro degli Esteri cinese, Wang Yi, disse all'allora ministro giapponese Yoshimasa Hayashi che la causa fondamentale delle turbolenze nel rapporto tra i due Paesi "è che alcune forze in Giappone seguono deliberatamente l’erronea politica degli Stati Uniti nei confronti della Cina, e cooperano con gli Stati Uniti per diffamare la Cina". Oltre a questioni territoriali irrisolte, come quella relativa alla sovranità sul piccolo atollo delle Senkaku (Diaoyu per la Cina), nel Mar Cinese Orientale, Pechino contesta il ruolo sempre più assertivo di Tokyo nell’ambito della strategia statunitense per l’Indo-Pacifico: tale strategia ha come obiettivo primario proprio il contenimento regionale della Cina, e come corollario, tra gli altri, lo sviluppo dell'interlocuzione con Taiwan, ritenuta da Pechino una provincia secessionista priva di soggettività giuridica. (segue) (Git)