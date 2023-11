Usa: dipartimento Istruzione apre indagine su antisemitismo e islamofobia nelle scuole

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Dipartimento dell'Istruzione degli Stati Uniti ha pubblicato ieri un elenco di scuole primarie, secondarie e istituti di istruzione superiore sotto inchiesta per discriminazioni su base etnica e confessionale. “L'odio non ha posto nelle nostre scuole, punto. Quando gli studenti sono presi di mira perché sono, o sono percepiti come, ebrei, musulmani, arabi, sikh, o di qualsiasi altra etnia o ascendenza condivisa, le scuole devono agire per garantire ambienti educativi sicuri e inclusivi in cui tutti sono liberi di imparare", ha dichiarato il segretario dell'Istruzione Miguel Cardona in una nota. Il dipartimento ha dichiarato che l'inchiesta, che sarà aggiornata settimanalmente sul sito dell'Ufficio per i diritti civili, mira ad affrontare "l'allarmante aumento delle segnalazioni di antisemitismo, odio anti-musulmano e anti-arabo e altre forme di discriminazione" nelle scuole, specie a seguito dell’attacco del gruppo islamista palestinese Hamas contro Israele, il 7 ottobre scorso, e la conseguente invasione di Gaza intrapresa da Tel Aviv. Il dipartimento ha affermato che la pubblicazione dell’elenco delle scuole dà seguito alla promessa del presidente Biden di proteggere gli studenti e promuovere un ambiente di apprendimento sicuro e inclusivo.(Was)