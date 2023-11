Giappone-Corea del Sud: incontro Kishida-Yoon, discusse relazioni e risposta a Corea del Nord

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I leader di Giappone e Corea del Sud, Fumio Kishida e Yoon Suk Yeol, si sono incontrati ieri a San Francisco, a margine del summit della Cooperazione economica Asia-Pacifico (Apec), per ribadire l’impegno a rispondere congiuntamente alle minacce della Corea del Nord e a comunicare strettamente in merito alle sfide regionali e globali, nell'ultimo segnale di un disgelo nelle relazioni complicate a lungo dai trascorsi dell’imperialismo e della Seconda guerra mondiale. Incontrandosi per la settima volta quest'anno, il primo ministro giapponese e il presidente coreano hanno entrambi espresso la speranza di approfondire ulteriormente la cooperazione bilaterale in una serie di settori, oltre a quelli cruciali dell’economia e della sicurezza. I due leader hanno ribadito l’impegno comune a rafforzare un ordine "libero e aperto" nell'Indo-Pacifico, secondo quanto riferito a margine dell'incontro dal ministero degli Esteri giapponese. Kishida e Yoon hanno anche concordato di lavorare insieme per affrontare il conflitto in Medio Oriente e la guerra della Russia in Ucraina, dal momento che l'anno prossimo sia il Giappone che la Corea del Sud saranno membri non permanenti del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. (segue) (Git)