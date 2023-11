Giappone-Corea del Sud: incontro Kishida-Yoon, discusse relazioni e risposta a Corea del Nord (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I trascorsi storici e la disputa relativa alla sovranità sull’atollo di Takeshima/Dokdo, nel Mar Cinese Orientale, hanno complicato a lungo le relazioni tra Giappone e Corea del Sud, e negli ultimi anni avevano portato ad un vero e proprio gelo diplomatico. Un punto di svolta nelle relazioni bilaterali, che avevano toccato il punto più basso degli ultimi anni, è arrivato dopo l’elezione di Yoon a presidente nel 2022. Il capo dello Stato ha annunciato un piano per un fondo governativo a sostegno dei coreani costretti al lavoro forzato da aziende giapponesi durante la Seconda guerra mondiale, una controversia che aveva portato in Corea a provvedimenti di esproprio di aziende giapponesi ancora presenti nel Paese. Il mese scorso, Giappone e Corea del Sud hanno celebrato il 25mo anniversario dalla pubblicazione di una dichiarazione congiunta che mirava a un partenariato "orientata al futuro", e il primo ministro giapponese dell'epoca, Keizo Obuchi, ha espresso rimorso e si è scusato per le sofferenze causate dal dominio coloniale giapponese sulla penisola coreana dal 1910 al 1945. (segue) (Git)