Giappone-Corea del Sud: incontro Kishida-Yoon, discusse relazioni e risposta a Corea del Nord (5)

- Stando alle anticipazioni, Tokyo e Seul intendono estendere analoghe forme di cooperazione anche a settori avanzati come la tecnologia quantistica e i semiconduttori. Giappone e Corea del Sud condividono sfide comuni come la decarbonizzazione delle loro grandi basi industriali ad alta intensità energetica, come la chimica e la siderurgica, e una forte dipendenza dalle importazioni energetiche. Investendo congiuntamente in progetti in nazioni produttrici di gas, i due paesi mirano a stabilire un sistema per ricevere forniture stabili a prezzi più contenuti. Simili progetti collaborativi sono già stati intrapresi dal settore privato dei due Paesi. Ad esempio, Mitsubishi Corp. e Lotte Chemical, insieme al gigante energetico tedesco Rwe, intendono produrre annualmente 10 milioni di tonnellate di ammoniaca “blu” negli Stati Uniti, con un calendario che prevede l’avvio degli acquisti nel 2029. (Git)