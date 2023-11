Taiwan: Austin, incontro Biden-Xi non cambia impegno degli Usa ad armare l’isola

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vertice di mercoledì tra il presidente degli Stati Uniti Joe Biden e il suo omologo cinese Xi Jinping non muta l’impegno degli Stati Uniti a fornire armi a Taiwan per difendersi da possibili aggressioni. Lo ha dichiarato il segretario della Difesa Usa, Lloyd Austin, a margine della ministeriale dell’Apec-Plus che si è chiusa ieri a Giacarta. “Con il Taiwan Relations Act ci siamo impegnati a fare il necessario per aiutare Taiwan ad acquisire i mezzi necessari a difendersi”, ha dichiarato Austin durante una conferenza stampa. “Non credo che nulla (…) di quando discusso dai due leader causerebbe un cambio di direzione”, ha affermato il segretario. Durante il vertice tenuto alle porte di San Francisco, Biden e Xi hanno concordato di ripristinare i contatti diretti tra le forze armate dei rispettivi Paesi. Austin ha dichiarato di essere “incoraggiato dalle ultime notizie della Casa Bianca” in merito alla ripresa delle comunicazioni: “Non esiste sostituto adeguato al dialogo costante e sostanziale tra i leader di alto livello. Continueremo a perseguire discussioni pratiche con la Repubblica Popolare Cinese dai massimi livelli al livello di funzionari”, ha aggiunto il segretario della Difesa. Austin ha avvertito al contempo che gli Stati Uniti continueranno a vigilare sull’operato della Cina nell’Indo-Pacifico, e in particolare nello Stretto di Taiwan, per evitare alterazioni “indesiderabili” dello status quo: “Abbiamo detto e siamo convinti che un conflitto nello Stretto interesserebbe non soltanto l’intera regione, ma il mondo intero”, ha detto Austin.(Was)