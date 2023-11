Usa: indagini su Hunter Biden, gran giurì prepara mandati di comparizione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il consigliere speciale David Weiss, che si sta avvalendo di un gran giurì di Los Angeles nel quadro delle indagini su Hunter Biden, figlio del presidente degli Stati Uniti, si sta preparando a chiedere una serie di documenti e anche la deposizione di alcuni testimoni. Fonti anonime hanno riferito all’emittente “Cnn” che tra questi ci sarebbe anche il fratello del presidente Joe Biden, James, che avrebbe già ricevuto un mandato di comparizione nelle ultime settimane per testimoniare sulle attività imprenditoriali del nipote. Secondo le fonti, le richieste riguarderebbero i reati fiscali di Hunter Biden, le cui accuse avrebbero dovuto essere archiviate nel quadro del patteggiamento che poi è saltato. Weiss ha già incriminato il figlio del presidente per avere mentito in merito alla sua dipendenza da sostanze stupefacenti, al fine di acquistare una pistola. (Was)