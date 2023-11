Medio Oriente: intelligence Usa, intercettazioni dimostrano presenza di Hamas ad Al Shifa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti sono in possesso di informazioni di intelligence che dimostrerebbero la presenza di Hamas all’interno dell’ospedale di Al Shifa, il più grande nella Striscia di Gaza. Fonti anonime hanno riferito all’emittente “Cnn” che, in base a quanto emergerebbe da alcune intercettazioni raccolte dall’intelligence Usa, il movimento islamista palestinese avrebbe utilizzato la struttura come postazione di comando. (Was)