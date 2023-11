Giappone-Cina: Kishida ha incontrato Xi a margine del vertice Apec (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo scarico delle acque di Fukushima è il nodo più recente, ma non meno problematico delle complicate relazioni tra Tokyo e Pechino. Durante l’incontro di ieri, Kishida avrebbe chiesto la revoca del divieto totale di importazioni di prodotti ittici giapponesi imposto dalla Cina in risposta allo scarico delle acque decontaminate. Il Giappone considera il divieto privo di basi scientifiche. Resta irrisolta anche un’altra delicata questione: quella dei cittadini giapponesi detenuti in Cina con l’accusa di spionaggio. Un dipendente giapponese della casa farmaceutica Astellas Pharma Inc. è stato arrestato a Pechino la scorsa primavera, e formalmente incriminato a ottobre. Quest'anno segna il 45mo anniversario della firma del trattato bilaterale di pace e amicizia tra i vicini asiatici, e Tokyo punta molto sulla collaborazione sempre più stretta con la Corea del Sud per rilanciare il dialogo trilaterale con la Cina ai massimi livelli. La città coreana di Busan potrebbe ospitare alla fine di questo mese un incontro dei ministri degli Esteri dei tre Paesi, che potrebbe gettare le basi per un successivo vertice trilaterale. (Git)