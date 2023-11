Usa: processo civile per frode, sospesa ordinanza del tribunale contro Trump

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una corte d’appello di New York ha sospeso temporaneamente l’ordinanza con cui il tribunale ha vietato a Donald Trump di fare dichiarazioni pubbliche in merito al giudice Arthur Engoron, che sta coordinando il processo civile per frode ai danni dell’ex presidente, e al suo staff. La disposizione è arrivata dopo che i legali di Trump hanno presentato una mozione d’emergenza contro Engoron, mettendo in discussione la sua imparzialità. (Was)