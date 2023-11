© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per domani a Roma e nel LazioROMA CAPITALE- L'assessore alla Cultura Miguel Gotor e l'assessora alle Politiche della Sicurezza, Attività Produttive e Pari Opportunità, Monica Lucarelli, intervengono alla conferenza stampa di presentazione di Musei in Musica 2023.Roma, Auditorium del Museo dell'Ara Pacis, via di Ripetta 190m(ore 12:30)- L'assessora alle Politiche della Sicurezza, Attività Produttive e Pari Opportunità, Monica Lucarelli, parteciperà alla Cerimonia di intitolazione di Sala Giunta di Palazzo Valentini a David Sassoli.Roma, Palazzo Valentini, Via Quattro Novembre 119a (ore 16) (segue) (Rer)