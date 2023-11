Medio Oriente: ministro Esteri Giordania, “Israele spinge la regione verso la guerra” (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Safadi ha spiegato che "un ministro giordano non può sedersi accanto a un ministro israeliano per firmare un accordo mentre uccidono i nostri fratelli a Gaza", dichiarando di fatto la cessazione di ogni possibile accordo commerciale con lo Stato ebraico. Riguardo alle richieste popolari e parlamentari di annullare l'accordo di pace tra Giordania e Israele, Safadi ha dichiarato: "Siamo un governo che rispetta le richieste del nostro popolo. Abbiamo firmato dopo gli Accordi di Oslo come parte di un movimento arabo collettivo per una soluzione globale basata sui due Stati, ma ora Israele rinnega tutti i suoi obblighi". Safadi ha anche sottolineato che la Giordania non resterà in silenzio riguardo a quanto accaduto all'ospedale da campo giordano a Gaza e prenderà tutte le misure legali necessarie. Sulla questione del futuro di Gaza e sui commenti di Israele sulla necessità di colmare il vuoto di sicurezza dopo la guerra, Safadi ha affermato che "ciò significa una nuova occupazione e Israele deve comprendere che l'uccisione di 11.000 palestinesi non passerà inosservata". (Res)