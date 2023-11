Cile: il presidente Boric annuncia la sua separazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Cile, Gabriel Boric, ha confermato la sua separazione da Irina Karamanos, sua compagna da quasi cinque anni. Lo ha fatto attraverso un messaggio sui social network. "Un paio di settimane fa abbiamo deciso di separare le nostre strade a causa delle diverse visioni sul nostro futuro intimo. Ma abbiamo deciso (in realtà, lo sappiamo) che rimarremo compagni per sempre", ha scritto. "Personalmente sono una persona con pregi e difetti, come tutti. E a volte il mio vissuto è stato pieno di tempeste in cui lei è stata sempre un faro per evitare di incagliarmi. Non ho niente, assolutamente niente da rimproverarle", ha continuato Boric. (segue) (Abu)