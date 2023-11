Cile: il presidente Boric annuncia la sua separazione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente cileno ha inviato un messaggio alla stampa e a chi nei giorni scorsi aveva ipotizzato che la coppia potesse essere separata a causa di una nuova relazione amorosa di uno dei due: "Per chi scommette sulle possibili miserie altrui, a loro dico che stiamo bene, che nessuno dei due ha una nuova coppia e che tutto si è parlato a lungo come due persone che hanno vissuto insieme gli anni più intensi della nostra vita". E ha aggiunto: "Ci vogliamo tantissimo bene e continueremo a farlo". Boric ha aggiunto che "per quanto mi riguarda, rimarrò dedito al 100 cento al compito di governare questo bellissimo Paese, con i suoi problemi, angosce, speranze e sfide, che non sono poche". Nel dicembre dello scorso anno, Karamanos aveva rinunciato alle funzioni di prima donna e ufficializzato il suo allontanamento dalla casa del governo di Cile. Prima dell'arrivo di Boric alla presidenza, aveva fatto un appello per "ripensare il ruolo della prima donna". (Abu)