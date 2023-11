Uruguay: presentata la versione finale del piano di azione per l'idrogeno verde

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo uruguaiano ha presentato la strategia per il settore dell'idrogeno verde e dei suoi derivati, nell'ambito della VIII Settimana dell'Energia. Lo afferma in un comunicato il ministero uruguaiano dell'Industria, dell'energia e delle miniere. Il sottosegretario all'Industria, all'energia e alle miniere dell'Uruguay, Walter Verri, ha spiegato che è stato stabilito che il piano inizierà con la produzione di carburanti alternativi per l'aviazione commerciale o il trasporto marittimo. Il piano di azione prevede un fatturato di 1,9 miliardi di dollari all'anno entro il 2040, nonché la creazione di oltre 30.000 posti di lavoro diretti e indiretti. Inoltre, ha riferito il sottosegretario, si stanno facendo progressi nella cooperazione con Paesi come la Germania, oltre che con l'Unione europea (Eu). In questo senso, ha sottolineato l'importanza di collaborare con i Paesi della regione, ad esempio per quanto riguarda la certificazione dell'idrogeno verde. (segue) (Abu)