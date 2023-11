Migranti: New York annuncia tagli ai servizi pubblici per gestire la crisi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sindaco di New York, il democratico Eric Adams, ha annunciato una serie di tagli al budget della città, per fare fronte alla crisi legata ai crescenti arrivi di migranti dal confine con il Messico. Il sindaco ha anche precisato che, in mancanza di finanziamenti federali per aiutare la città, in futuro potrebbero essere necessarie ulteriori riduzioni della spesa. Per il momento, le misure ridurranno il numero di agenti di polizia, che scenderà sotto le 30 mila unità, bloccando così le assunzioni del dipartimento. In aggiunta, le nuove disposizioni ridurranno in maniera significativa i fondi allocati al dipartimento dell’Istruzione, per un miliardo di dollari nell’arco di due anni. (Was)