Difesa: Crosetto, soddisfazione per decreto legislativo di revisione dello strumento militare (4)

- Inoltre, il disegno di legge, approvato oggi dal Consiglio dei Ministri, ha previsto un concorso interno, da effettuare nel 2024, al fine di completare il processo di transito nei marescialli delle professioni sanitarie, di sergenti e volontari, già in servizio permanente, in possesso di titoli e abilitazioni previsti per legge, nonché la possibilità per il personale militare di essere avviato presso enti o agenzie nazionali per acquisire specifiche competenze professionali. Inoltre, sono state previste rimodulazioni ordinative per quanto riguarda l’Organizzazione mobile e speciale e del Comando Carabinieri della Banca d’Italia, nonché misure volte ad ottimizzare la programmazione delle spese del Centro nazionale di accoglienza degli animali sequestrati e confiscati del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari. (Com)