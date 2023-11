Governo: Cdm delibera nuovi componenti del Cnel

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio dei ministri ha deliberato su proposta del Presidente Giorgia Meloni, la nomina dei dottori Stefano Messina e Sandro Gambuzza a componenti del Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro, in rappresentanza della categoria “imprese”, in sostituzione rispettivamente del dott. Paolo Uggé, dimissionario, (Conftrasporto) e del dott. Massimiliano Giansanti (Confagricoltura); su proposta del Presidente Giorgia Meloni, visti i pareri favorevoli delle competenti Commissioni parlamentari, la nomina del Generale di Divisione Aerea Luca Valeriani a Presidente dell’Agenzia nazionale per la sicurezza del volo e del dott. Costantino Fiorillo, del generale di divisione aerea in ausiliaria Maurizio Antonio Agrusti e della prof.ssa avv. Anna Masutti a componenti del Collegio della stessa Agenzia; su proposta del Ministro della giustizia Carlo Nordio, la nomina a dirigente generale penitenziario della dott.ssa Rosella Santoro, dirigente dei ruoli dirigenziali dell’amministrazione penitenziaria.(Rin)