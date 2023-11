Usa: colpevole l’aggressore del marito di Nancy Pelosi, rischia l’ergastolo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un tribunale di San Francisco ha riconosciuto colpevole David DePape, che lo scorso anno ha aggredito con un martello Paul Pelosi, marito dell’ex presidente della Camera dei rappresentanti, Nancy Pelosi, all’interno della sua casa in California. DePape, 43 anni, rischia l’ergastolo. Paul Pelosi, 83 anni, è stato curato per una frattura cranica a seguito dell’aggressione avvenuta il 28 ottobre del 2022. DePape si è introdotto nell’abitazione cercando Nancy Pelosi, che in quel momento non si trovava a San Francisco, trovando invece il marito. (Was)