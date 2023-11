Ue: Meloni arrivata a Zagabria, stasera cena con i leader europei

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, è arrivata all’aeroporto internazionale di Zagabria Franjo Tudman, accolta dall'ambasciatore d’Italia in Croazia, Pierfrancesco Sacco, dall'ambasciatore della Repubblica di Croazia in Italia, Jasen Mesic, e dalla direttrice generale Europa del ministero degli Esteri croato, Zrinka Ujevic. Meloni stasera parteciperà alla cena organizzata dal presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, per discutere del futuro del blocco comunitario. All’appuntamento di questa sera, oltre al padrone di casa Andrej Plenkovic saranno presenti il primo ministro maltese Robert Abela e il primo ministro polacco Mateusz Morawiecki. Assente, invece, nonostante le attese, il primo ministro slovacco Robert Fico a causa di concomitanti procedure parlamentari preliminari al voto di fiducia. (Rin)