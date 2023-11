Milano: Barberis (Pd), non è necessario, per difendere il lavoro degli assessori, criticare in maniera trasversale i consiglieri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non è necessario, "per difendere il lavoro degli assessori criticare in maniera trasversale i consiglieri perché l'assessore può avere fatto bene il suo lavoro senza dire che noi non siamo in grado di fare il suo lavoro". Lo ha detto il capogruppo del Partito democratico Filippo Barberis, intervenendo in aula consiliare dopo l'intervento del sindaco di Milano, Giuseppe Sala. Sull'affermazione che, per quanto riguarda gli Ambrogini è stata fatta una gestione clientelare “io non potrei guardarmi allo specchio tacendo rispetto a questa considerazione che sento molto molto lontana dallo spirito con cui abbiamo duramente lavorato in questi giorni”, ha proseguito Barberis. Certo “è complesso trovare un accordo, ma non è stata quella la logica che ci ha guidato nella selezione. Ci sono candidature che ci convincono molto poco come, ne abbiamo discusso con le minoranze, ci sono candidature che convincono molto poco loro", ma le scelte sono cadute su nomi che non fossero divisivi e potessero avere la più ampia condivisione possibile. (Rem)